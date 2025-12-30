Haberler

Kocaeli’de lisede rehine dehşeti! Baba şantajcıyı silahla etkisiz hale getirdi

Kocaeli'nde iddiaya göre; U.C.A. (18), takip ettiği ve şantaj yaptığı A.Y.’nin eğitim gördüğü liseye geldi. A.Y., durumu babası H.Y.’ye bildirdi. Bunun üzerine okula giden baba H.Y., lisenin bahçesinde tabancayla U.C.A.’yı rehin aldı. U.C.A. dizlerinin üzerine çöktü, ardından yüz üstü yere yattı. İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen H.Y., gözaltına alındı. Üzerinden tabanca çıkan U.C.A. da ekiplerce gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Giriş Tarihi: 30 Aralık 2025

