Engelleri kulaçla aştı: Kolları ve bacakları olmayan Muhammed Ali Türkiye şampiyonu oldu

Giriş Tarihi: 30 Aralık 2025

Bursa'da Muhammed Ali Biçer (11), bacakları ile sol kolunun dirseğinden aşağısı olmadan doğdu. Annesi Gülay Biçer'in yönlendirmesiyle 3 yaşında yüzmeye başladı. Küçük sporcu, yaklaşık 7 yıldır Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Yıldırım Belediyesi'ne bağlı Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye birinciliğini 50 metre serbest stilde 48 saniyeyle elde eden Muhammed Ali, antrenörü Emrah Güngör gözetiminde haftanın 6 günü yüzme antrenmanı yapıyor. Türkiye şampiyonalarında serbest, kelebek ve sırt üstü stillerinde başarılar kazanan Muhammed Ali Biçer, milli takıma girebilmek için 12. yaşının gelmesini bekliyor.

