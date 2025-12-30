Haberler

Edirne’de mutluluk konvoyu! Kanseri yenen genç mimar sevincini kornalarla paylaştı

Mimar Ahmet Can, kanseri 3 ayda yendi. Zaferini trafikte korna çalarak kutladı. Eşinin arabasının arka camına astığı ‘Kanseri yendim, kutlamak için kornaya basabilirsiniz’ mesajıyla kentte tur attı.

Giriş Tarihi: 30 Aralık 2025

Edirne'de yaşayan mimar Ahmet Can (28), 3 ay önce testis kanserine yakalandı. Alınan tümörde yapılan patoloji testinde, kötü huylu olduğunu öğrendi. Tedavi sürecinde kemoterapi alan Can, önceki gün yapılan test sonuçlarında ise kanser hücrelerinin tamamen temizlendiği haberini aldı. Sevincini en büyük destekçisi eşi Melis Aksu ile paylaştı. Eşi de ona sürpriz yapıp, arabasının arkasına 'Kanseri yendim, kutlamak için kornaya basabilirsiniz' yazısı astı. Çift, Edirne'de trafiğe çıkarak sevinçlerini diğer sürücülerle paylaştı. Sürücüler, kornaya basıp Can'ın sevincine ortak oldu.

'SEVGİ İYİLEŞTİRİR'

Ahmet Can, "Eşim, insanlarla birebir kutlama yapamayacağımız için böyle bir sürpriz hazırlamış. Ben uyurken aracın arkasına bu yazıyı hazırlatmış. Trafiğe çıktığımızda tanımadığımız insanlar bile yanımıza gelip tebrik etti. Bu bana çok iyi hissettirdi. Hastalığı evliliğimizin üçüncü ayında öğrendik. Üç ay gibi kısa bir sürede, sevgiyle ve mutlulukla bu süreci geride bıraktık. Sevgi iyileştirir" dedi.

