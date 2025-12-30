Haberler

Ankara’da umut gecesi! Lösemiyi yenenler ve tedavisi sürenler yeni yılı birlikte karşıladı

Kanseri atlatan yaklaşık 300 kişi, Bin Gönüllüden Biri Sen Ol Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte yeni yılı kutladı. Pasta keserek tedavisi süren hastalara umut aşıladı.

Ankara'da yaşayan Çiğdem Kuzucu (53), oğlu Erdi Berkay Gülmez'i 19 yaşında lösemiden kaybetti. Bin Gönüllüden Biri Sen Ol Derneği'ni (BİNSENDER) kurdu. Binlerce lösemili hastaya ulaştı. BİNSENDER tarafından kanseri atlatmış ve halen tedavisi süren hastalar için önceki gün Yenimahalle Belediyesi Nergis Düğün Salonu'nda yılbaşı partisi düzenlendi. Bu yıl 10'uncusu düzenlenen etkinlikte, hastalar ve aileleri, yeni yıl coşkusunu doyasıya yaşadı. Müzik ve çeşitli etkinliklerin yer aldığı partide, sanatçı Barış Egeli gönüllü olarak şarkılar seslendirdi. Program, yılbaşı pastasının kesilmesinin ardından sona erdi.

'ASLA YALNIZ DEĞİLSİNİZ'

Çiğdem Kuzucu, onkoloji ve hematoloji hastaları olarak 2025 yılında çok yorulduklarını söyledi. Kuzucu, "Beyaz önlükleri görmekten bıktık. Kemoterapilerden, radyoterapilerden usandık. Bir kısa mola verelim istedik. Biz bu etkinliği gelenek haline getirdik. Konuk evinde kalan hastalarımız, hasta yakınlarımız, tedavisi devam edenler, tedavisi bitmiş olanlar buluşuyoruz. Doyasıya bir gün yaşıyoruz. Amacımız, hastalarımıza yalnız olmadıklarını hissettirmek, onları dinlendirmek, mola verdirmek. Hepsi de 'İyi ki geldik' diyorlar, 'İyi ki varsınız' diyorlar. Geri dönüşlerimiz çok güzel. Her defasında dilek kutusu yapıyoruz. Bazılarının dileklerini gerçekleştiriyoruz. Genelde sağlık istiyorlar. Evlerine kavuşmak istiyorlar. 2026'dan benim de beklentim o. Bol kahkahalı, sağlıklı gelsin istiyorum. 2026 çok güzel gelecek. Lütfen sağlığımızın kıymetini bilelim" dedi.