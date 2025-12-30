Haberler

Yaşam Haberleri

Anadolu tarihini sarsan keşif: Fenikelilerin izleri Amasya’daki Oluz Höyük’te ortaya çıktı

Anadolu tarihini sarsan keşif: Fenikelilerin izleri Amasya’daki Oluz Höyük’te ortaya çıktı

Amasya'daki Oluz Höyük kazısında antik çağda Doğu Akdeniz’den tüm Akdeniz kıyılarına yayılan Fenikelilerin izlerine rastlandı. Fenikelilerin Kartaca’dan gelmiş insan başlı cam boncuklar ve Fenike tipi bebek mezarları bulundu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 30 Aralık 2025

Paylaş







Amasya'daki Oluz Höyük kazısında antik çağda Doğu Akdeniz'den tüm Akdeniz kıyılarına yayılan Fenikelilerin izlerine rastlandı. Fenikelilerin Kartaca'dan gelmiş insan başlı cam boncuklar ve Fenike tipi bebek mezarları bulundu. Kazı Başkanı Prof. Dr. Şevket Dönmez, "Fenikeliler Doğu Akdeniz'de yaşamış, Sami kökenli bir antik topluluk. Bunların Orta Anadolu'ya kadar gelmiş olmaları bizi gerçekten şaşırtıyor" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN