Anadolu tarihini sarsan keşif: Fenikelilerin izleri Amasya’daki Oluz Höyük’te ortaya çıktı
Amasya'daki Oluz Höyük kazısında antik çağda Doğu Akdeniz’den tüm Akdeniz kıyılarına yayılan Fenikelilerin izlerine rastlandı. Fenikelilerin Kartaca’dan gelmiş insan başlı cam boncuklar ve Fenike tipi bebek mezarları bulundu.
Amasya'daki Oluz Höyük kazısında antik çağda Doğu Akdeniz'den tüm Akdeniz kıyılarına yayılan Fenikelilerin izlerine rastlandı. Fenikelilerin Kartaca'dan gelmiş insan başlı cam boncuklar ve Fenike tipi bebek mezarları bulundu. Kazı Başkanı Prof. Dr. Şevket Dönmez, "Fenikeliler Doğu Akdeniz'de yaşamış, Sami kökenli bir antik topluluk. Bunların Orta Anadolu'ya kadar gelmiş olmaları bizi gerçekten şaşırtıyor" dedi.