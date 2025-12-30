Haberler

Alaşehir’de kadın cinayeti! Uzaklaştırma kararına rağmen eşini tüfekle öldürdü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan S.K. iddiaya göre, boşanma aşamasındaki eşi Kadriye Köken’i takip etti. Köken’in karşısına çıkan S.K., yanındaki tüfekle ateş açtı.

Giriş Tarihi: 30 Aralık 2025

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan S.K. iddiaya göre, boşanma aşamasındaki eşi Kadriye Köken'i takip etti. Köken'in karşısına çıkan S.K., yanındaki tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Köken, yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kadriye Köken'in hayatını kaybettiği belirlendi. S.K., olay yerinden kaçtıktan kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı. Köken'in, bir süre önce eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı belirtildi. S.K.'nin pastanelerde çalıştığı, 3 çocuk annesi Kadriye Köken'in ise günlük işlerde çalıştığı belirtildi.

