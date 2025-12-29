Haberler

Toprak kaymasında ailesini kaybeden annenin paylaşımı yürek dağladı

Samsun'un Canik ilçesinde, Lovelet AVM yanındaki bir akaryakıt istasyonunda 27 Nisan 2025 gecesi yaşanan olayda, oto yıkama bölümünde aracını yıkayan Adem Kaya (35), kızları Açelya Mina (7) ve Ayla (5) toprak kayması sonucu oluşan göçük altında kalarak yaşamını yitirdi. Anne Çiğdem Kaya (31) ise yaralı olarak kurtarıldı.

Giriş Tarihi: 29 Aralık 2025

Samsun'un Canik ilçesinde, Lovelet AVM yanındaki bir akaryakıt istasyonunda 27 Nisan 2025 gecesi yaşanan olayda, oto yıkama bölümünde aracını yıkayan Adem Kaya (35), kızları Açelya Mina (7) ve Ayla (5) toprak kayması sonucu oluşan göçük altında kalarak yaşamını yitirdi. Anne Çiğdem Kaya (31) ise yaralı olarak kurtarıldı. Söz konusu davanın ilk duruşması 4 Aralık'ta Samsun 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne görülmeye başlandı. Akaryakıt istasyonu sahibi ve müdürünün yargılandığı dava ileri bir tarihe ertelendi. Acılı anne Çiğdem Kaya'nın sosyal paylaşım sitesinden eşi ve kızlarının da başında bulunduğu geçen yıl kutladıkları doğum günü kutlamasından fotoğraf ve üzerinde, "27 Aralık Açelya Minam iyiki doğdun ilk göz ağrım. Bu sene üfleyemedin pastanı. Cennette komşu ol peygamber evlatlarına yavrum. Rahat uyu" ve kızının mezarının yer aldığı "Doyamadım kokuna" yazısı paylaşması yürekleri dağladı.

