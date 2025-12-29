Haberler

Yaşam Haberleri

Takvim Hukuçunuz sorularınızı cevaplıyor! İşte o tüm merak edilenler

Takvim Hukuçunuz sorularınızı cevaplıyor! İşte o tüm merak edilenler

TAKVİM Hukukçusu okuyucularıyla bir araya geliyor. Hukukçunuz bugünkü köşesinde 'Özel mesajları okumak suç mu? Sosyal medyadan hakaretin cezası nedir? Telefon mesajları delil olarak kaubl edilir mi? sorularını cevaplayarak okurlarımızı aydınlattı. İşte TAKVİM Hukukçunuzun 29 Aralık 2025 tarihli yazısı...

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 29 Aralık 2025

Paylaş







Özel mesajları okumak suç mu? Sosyal medyadan hakaretin cezası nedir? İş arkadaşım telefonumdaki mesajları okudu. Şikayetçi olabilir miyim?



Selim Koç: Türk Ceza Kanunu'nun 132'nci Maddesi'nce haberleşmenin gizliliği temeline göre suç işleyen arkadaşınıza dava açmanız mümkündür. Arkadaşınızın 1 yıldan 3 yıla kadar da hapis ya da adli para cezası ile yargılanması mümkündür. Gizlilik ihlali, haberleşmenin içeriklerinin kaydı suretiyle gerçekleşirse, verilecek ceza 1 kat artırılır. Kişi kaydettiği bu içerikleri hukuka aykırı olarak ifşa ederse, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Hatta öyle ki, sizin bizzat o arkadaşınızla yapmış olduğunuz yazışmaları dahi sizin rızanız olmadan alenen ifşa edemez.

Tanımadığım bir kişi sosyal medyadan bana hakarette bulunmuş. Şikayette bulunmak istiyorum. Sosyal medyada hakaretin cezası nedir?

Derya Türköz: Paylaştığımız içeriklerin bir kişinin şeref ve haysiyetine yönelik bir kişilik hakkı ihlali içermemesi gerekir. Örneğin; bir kişiyi küçük düşürmek, yanlış tanıtmak, aşağılamak, gülünç ya da zor duruma sokmak, hedef göstermek, düşman olarak algılanmasına sebep olmak, hakaret etmek, küfretmek, dedikodu yayılmasına sebep olmak, iftirada bulunmak, itibarını zedelemek, taciz etmek, müstehcenlik içerir paylaşımlarda bulunmak, şeref ve haysiyete yönelik bir kişilik hakkı ihlali sonucu doğurabilir ve bu paylaşımınız ifade ve eleştiri özgürlüğünü aşıyorsa hem tazminat talepli hukuk davası ile hem de ceza davası ile karşılaşabilirsiniz.

Öncelikle yazışmaların elde ediliş biçimi yasal yollarla değilse, örneğin bir kişinin telefonuna casus bir program yükleyerek o kişinin mesajlarını elde ettiyseniz, bu delil hukuka aykırı bir yolla elde edildiğinden delil niteliği taşımayacak, mahkeme bu delili yok hükmünde kabul edecektir. Yazışmaların elde edilişinde herhangi bir hukuka aykırılık yoksa, örneğin bir tarafın kendiniz olduğu bir görüşmeyi mahkemeye sunuyorsanız burada da yazışmalar tek başına delil olmamakla birlikte, başka bir delille birlikte olayların ispatında kullanılabilecektir. Uygulamada özellikle boşanma davalarında mesajlar, sosyal medya fotoğrafları vs. gibi şeyler tek başına da olsa delil olarak değerlendirilmekte ve kararlara esas alınabilmektedir. Burada özellikle boşanmaya ilişkin olayların eşler arasında vuku bulması nedeniyle yaşanan olaylara tanık bulmanın zor olması karşısında mesajlar, sosyal medya fotoğrafları ve ses kayıtları gibi delillerin önemsenmesi sonucunu doğurmuştur.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Takvim Hukukçunuz