Sultangazi’de otobüs bekleyen kız öğrenciye silahlı saldırı! Şüpheli hakkında taciz suçlaması

Olay, saat 16.30 sıralarında Cebeci İETT Otobüs Garajı'nda yaşandı. İddiaya göre, otobüs durağında bekleyen 16 yaşındaki kız öğrenciye bir şahıs tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Sultangazi'de kız öğrenciye silahlı saldırı. (İHA)

GÖZALTINA ALINDI

Bu sırada bölgede bulunan polis ekipleri durumu fark ederek saldırgana müdahale etti. Açılan ateş sonucu öğrenciye bir şey olmazken, o esnada oradan geçen bir vatandaş yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırgan polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.