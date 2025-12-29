Haberler

Silifke’de yürek yakan facia! Yangında hayatını kaybeden iki kardeş tek tabutta uğurlandı

Mersin’in Silifke ilçesinde müstakil evde çıkan yangında hayatını kaybeden Poyraz Efe (1) ve Ayaz Emre Türker (7) kardeşler, aynı tabutta getirilip gözyaşları arasında aynı kabirde toprağa verildi.

Giriş Tarihi: 29 Aralık 2025

Yürekleri yakan olay, önceki gün Mersin'in Silifke ilçesinde Mukaddem Mahallesi'nde bulunan müstakil 2 katlı evde meydana geldi. Baba Halil Türker işe gittikten sonra anne Ayşenur Türker de çocukları Poyraz Efe Türker (1) ve Ayaz Emre Arlı'yı (7) evde bırakıp yaklaşık 300 metre uzaktaki markete ekmek almaya gitti. Bu sırada sobadan yangın çıktı. Market dönüşü yangını fark eden anne ve çevredekiler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Merkez bölgeye, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerini sevk etti. Alev alev yanan eve ekipler müdahale ederek söndürdü. Yangında içeride bulunan Poyraz Efe (1) ve Ayaz Emre Türker (7) kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlendi.

BİR TABUTTA UĞURLANDILAR

Güvenlik güçlerinin ve savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından 2 çocuğun cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Hastanede yapılan işlemlerin ardından 2 kardeşin cenazesi Silifke Devlet Hastanesi Morgundan alınarak ilçeye bağlı Ulugöz Mahallesi Mezarlığı'na getirildi. Cenaze aracından tek tabutta indirilen kardeşler için mezarlıkta cenaze namazı kılındı. Daha sonra Poyraz Efe ve Ayaz Emre kardeşler gözyaşları içerisinde aynı kabirde toprağa verildi.

