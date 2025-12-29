Haberler

Muş’ta kanseri yenen Hilal Ümit hayaline kavuştu! Çini ve seramik atölyesini açtı

Giriş Tarihi: 29 Aralık 2025

Muş'ta yaşayan 39 yaşındaki Hilal Ümit, geçen yıl Muş Devlet Hastanesi'nde meme ve kolon kanseri teşhisi konuldu. Bunun üzerine Diyarbakır'da gördüğü tedaviyle iki kanseri yendi. Sağlığına kavuştu. Hilal Ümit, Muş'ta hayalini kurduğu çini ve seramik atölyesini açtı. Kansere yakalandığında hayatının bir anda değiştiğini belirten Hilal Ümit, "Zor günler geçirdim ama hiçbir zaman hayalimden vazgeçmedim ve pes etmedim" dedi.

