Kütahya’da kıskançlık cinayeti! Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Kütahya'da yaşayan Dilruba Işık (31) ile arkadaşı Sevgi K. (27) arasında “sevgili kıskançlığı” nedeniyle tartışma çıktığı iddia edildi. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine Sevgi K., Işık’ı bıçakladı. Ağır yaralanan Işık ile darp sonucu yaralanan Sevgi K. sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Işık, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Sevgi K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Giriş Tarihi: 29 Aralık 2025

