takvim-logo

Fibabanka çekiliş sonuçları açıklandı! İşte 7.500 TL değerinde Migros Dijital alışveriş kodu kazanan asil ve yedek talihliler...

Fibabanka çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden alınan 26.11.2025 tarih ve E-24951361-255.01.02-81744 sayılı izni ile Fibabanka A.Ş. adına; 01.12.2025 (Saat 00.01) – 10.12.2025 (Saat 23.59) tarihleri arasında Mucize Tanıtım tarafından düzenlenen Telefon Faturası Ödeme Talimatı kampanyasına 629 iştirakçi katılmıştır.

takvim.com.tr
takvim.com.tr GAZETE
Fibabanka çekiliş sonuçları açıklandı! İşte 7.500 TL değerinde Migros Dijital alışveriş kodu kazanan asil ve yedek talihliler...

7.500 TL değerinde Migros dijital alışveriş kodu kazanan asil talihliler:

Fotoğraf (takvim.com.tr)Fotoğraf (takvim.com.tr)

7.500 TL değerinde Migros dijital alışveriş kodu kazanan yedek talihliler:

Fotoğraf (takvim.com.tr)Fotoğraf (takvim.com.tr)

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN