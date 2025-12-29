Diyarbakır’da kan donduran cinayet! Tahliye olan zanlı birlikte yaşadığı kadını boğdu

Haberler

Giriş Tarihi: 29 Aralık 2025

Diyarbakır'da uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden bir süre önce tahliye edilen Okay Gür, dini nikahla birlikte yaşadığı Rojda Yakışıklı'yı bilinmeyen nedenle boğdu. Gür, daha sonra Yakışıklı'nın cansız bedenini mezraya yaklaşık 4 kilometre mesafedeki boş araziye götürüp, gömdü. Rojda Yakışıklı'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Ekiplerin yaptığı araştırma da, Yakışıklı'nın öldürüldüğü tespit edildi. Cinayet şüphelisi Okay Gür gözaltına alındı.

