Beşiktaş’ta film gibi operasyon! Otel odasında yatak altından kalaşnikof çıktı

İstanbul Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kuruçeşme’de şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Polis araçtan inen İlhan Efe K. (20) ve Olcay Ö.’ye (19) üst araması yaptı. Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgularında da herhangi olumsuzluk olmayan 2 kişi, Ortaköy’de bir otelde kaldıklarını söyledi. Polis, otelin 107 numaralı odasına baskın düzenledi. Otel odasında arama yapan polis, katlamalı yatağın altına gizlenmiş, örtüye sarılı halde kalaşnikof olarak bilinen uzun namlulu silah ele geçirdi. 2 şüpheli tutuklandı.

Giriş Tarihi: 29 Aralık 2025

Haber: Yunus Emre Kavak

