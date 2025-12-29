Ankara’da 21 yaşındaki Yağmur’dan yürek burkan çağrı! “Bir bağış bir hayat kurtarır”

Haberler

Ankara'da 14 yıldır böbrek yetmezliği ile mücadele eden Yağmur Teke (21), 2 yıldır haftada 3 gün diyalize girerek yaşamını sürdürüyor. Bilkent Şehir Hastanesi’nde tedavisi süren ve acil nakil listesinde yer alan Teke, organ bağışı çağrısı yaptı: Çok küçük yaşlardan beri organ bekliyorum, umarım çıkar. Bir bağış ile insan hayatını kurtarabiliyorsun. Sırada çok kişi var. Ben de onlardan biriyim.

Giriş Tarihi: 29 Aralık 2025

