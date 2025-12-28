Üniversitelilerden yerli ve hafif balistik yelek!
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu Silah Sanayi Teknikerliği Programı öğrencileri tarafından “Esnek Giyilebilir Balistik Koruyucu Yelek Projesi” hayata geçirildi.
OLDUKÇA HAFİF
Proje sorumlusu Öğretim Görevlisi Dr. Osman Saltık, "Yaptığımız balistik yelek oldukça hafif. Spor müsabakalarında, atıcılık kurslarında kişilerin olası yaralanmalarını minimum düzeye indiriyor" dedi. Yelek, havalı tabanca etkinliklerinde, atıcılık faaliyetlerinde, Silah Sanayi Teknikerliği Programı atış derslerinde koruyucu ekipman olarak kullanılabilecek.