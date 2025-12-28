Haberler

Yaşam Haberleri

Mersin'de soba faciası iki kardeşi hayattan kopardı!

Anne Ayşenur Türker, alışveriş için markete gitti. O sırada soba nedeniyle evde yangın çıktı. Evlatları Ayaz Emre (1) ve Poyraz Efe (7) alevlerin araınsda kalarak can verdi.

Giriş Tarihi: 28 Aralık 2025

Yürekleri yakan olay, Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Mukaddem Mahallesi'nde yaşandı. Anne Ayşenur Türker, ev ihtiyaçlarını karşılamak için markete gitti. 7 yaşındaki oğlu Poyraz Efe ve 1 yaşındaki kardeşi Ayaz Emre evde yalnız kaldı.

BABA DA EVDE YOKMUŞ

Baba Halil Türker ise ekmek parası kazanmak için işteydi. Ancak o kısa ayrılık geri dönüşü olmayan bir acıya dönüştü. İki katlı müstakil evden yükselen duman, mahalleyi alarma geçirdi. Sobadan çıktığı değerlendirilen yangın, kısa sürede tüm evi sardı. Komşuların panik içinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramasıyla sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hızla adrese sevk edildi. Ekipler, eve girdiğinde korkunç manzarayla karşılaştı. Poyraz Efe Türker ve Ayaz Emre Türker, hayata gözlerini yummuştu. Gözyaşları içinde evine koşan anne, yakınlarının kollarında ayakta durmaya çalıştı.

