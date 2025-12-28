Haberler

Kahramanmaraş'ta nişanlı çifti ölüm ayırdı!

Kahramanmaraş’ta nişanlı çift, trafik kazasında hayatını kaybetti. Bir sürücü tutuklandı, diğeri serbest kaldı. Aile bu karara sert çıktı: Canlarına mal oldular. Hayalleri yarım kaldı...

Giriş Tarihi: 28 Aralık 2025

Acı olay, 24 Aralık'ta Kahramanmaraş'ta yaşandı. Yarış yaptığı iddia edilen iki otomobilden biri Ahmet İnce'nin kullandığı (23) ve nişanlısı Mislina Akçakoyun (22) ile seyrettiği motosiklete çarptı. Kazada hayatını kaybeden nişanlı çift, yan yana toprağa verildi. Yakalanan sürücülerden biri tutuklandı, diğeri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ahmet İnce'nin ablası Zehra Altıparmak, sürücünün serbest kalmasına isyan etti.

'SÜRÜCÜLER SUÇLU'

Altıparmak, "Makas atarak canlarına mal oldular. İki sürücü de suçlu. Kardeşimin hayalleri vardı. Evleneceklerdi. İkisinin de bir tarafı eksikti. Birinin babası, diğerinin annesi yoktu" diye konuştu.

