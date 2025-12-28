Haberler

İstanbul ve Ankara dahil 38 ile kar sezonu başladı!

Soğuk hava yurdun büyük bölümünü etkisi altına aldı. İstanbul, Ankara, Trabzon başta olmak üzere 30'a yakın kent beyaza büründü.

Giriş Tarihi: 28 Aralık 2025

Türkiye genelinde 38 il için kar alarmı verildi. Doğu Anadolu'da çok sayıda köy yolu kapanırken, yüksek rakımlı yollarda sürücüler zor anlar yaşadı. Kar kalınlıkları Şırnak'ın yüksek kesimlerinde 1 metreye, Bitlis'in yüksek kesimlerinde 30, Bingöl Karlıova'da 25, Van Erciş'te 20, Bitlis ve Erzincan'da 10 santimetreye ulaştı. Ulaşımda aksaklıklar yaşanırken, yüksek kesimlerde araçlar yollarda kaldı. Batı'da ise Sinop, Tokat, Kastamonu, Kocaeli, Bilecik, Düzce, Kütahya, Manisa'nın yüksek kesimlerine, mevsimin ilk karı düştü.

Bazı illerde köy yolları kapandı. Kar yağışı, Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Gümüşhane, Artvin ve Bayburt'ta da aralıklarla etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için Zonguldak, Düzce, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu çevreleri ile Sinop'un kuzeybatısında 20 santimetreye kadar ulaşacak yoğun kar yağısı beklendiği ve kuvvetli yağışların, pazartesi akşam saatlerine kadar etkili olacağını bildirdi. İSTANBUL BUZ GİBİ

Kar yağışı Rize'deki Anzer ve Ayder Yaylaları'nda kartpostallık görüntüler oluşturdu. Zaman zaman tekrarlanan kar yağışı çok etkili olmasa da beraberindeki soğuk İstanbullulara kışı hissettirdi.

