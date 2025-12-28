Haberler

Çocuklarını bıçakla tehdit eden cani baba yeniden tutuklandı!

Giriş Tarihi: 28 Aralık 2025

İzmir Burdur'da geçen yıl meydana gelen olayda, Şiyar Alpaslan, çocukları Y.C.A. (7) ve B.A.'nın (3) boğazına bıçak dayayıp, boşanma aşamasındaki eşi Fatma Alpaslan'ı arayarak tehdit etti. Fatma Alpaslan, emniyete gidip şikayetçi oldu. Devlet korumasına alınan çocuklar, annelerine teslim edildi. Cani baba, tutuklandı. 16 Aralık'ta görülen davada sanığın ev hapsi şeklindeki adli kontrol talebiyle tahliyesine karar veren heyet, dosyadaki eksikliklerin tamamlanmasına hükmetti. Duruşma 31 Mart 2026'ya ertelendi. Avukatları karara itiraz etti. Dosya İzmir 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Sanık Şiyar Alpaslan, yeniden tutıklandı.

Haber: Ceyhan Torlak

