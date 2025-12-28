Haberler

Anne böbreğini verdi evladı hayata tutundu! Acı hastalık umutla sona erdi

Hipertansiyon rahatsızlığının ardından böbrek yetmezliği teşhisi konulan 25 yaşındaki Yusuf Akın, annesi Ayşen Akın’dan yapılan nakille sağlığına kavuştu.

28 Aralık 2025

Bursa'da Yusuf Akın (25), 5 yıl önce bir bayram ziyaretinde yakınlarının yaptığı ölçüm sırasında tansiyonunun yüksek olduğunu fark etti. Bunun üzerine hastaneye başvuran genç, hipertansiyon rahatsızlığı olduğunu öğrendi. Daha sonra Akın'a 3 yıllık ilaç tedavisinin ardından böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Akın, 4 aylık diyaliz sürecinden sonra geçen yıl nisan ayında annesinden yapılan böbrek nakliyle hayata tutundu.

YAVRUM KURTULDU

Anne Ayşe Akın, "Aşı olmaktan bile korkardım. 'Anneciğim hiç düşünme kanımız uyduğu sürece.' dedim. Ben onu zaten kanımla beslemişim, bir tane organımı vermişim hiçbir önemi yok. Önemli olan onun sağlığıydı. Çok şükür bugünleri de gördük. Böbreğim oğlumla uyuştu ve çalıştı. Yeniden bir hayat vermek, can vermek çok farklı şeyler. Bunu tabii ki herkes anlayamaz ancak yaşayanlar daha iyi bilir" diyerek mutluluğunu anlattı.

OĞLUNU BÖBREĞİ İLE HAYATA BAĞLADI

Anne Ayşe Akın, organ bağışı konusunda insanların yakınlarına vasiyet etmesi gerektiğinin altını çizdi. Herkesi bağış yapmaya davet etti.

