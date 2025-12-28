Haberler

Adana'da kahvehane kavgası kana kanlı bitti!

Giriş Tarihi: 28 Aralık 2025

Adana Yüreğir'de kahvehane işletmecisi ile bir müşteri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tarafların yakınlarının da dahil olmasıyla büyüyen tartışma, sokakta silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada tabancayla vurulan Tolgahan Akyüz (25), Berdan Balsak (22) ve Bekir A. (25), vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Tolgahan Akyüz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar Berdan Balsak ve Bekir A. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Balsak da doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Polis ekipleri, kavgada silahla ateş açtığı öne sürülen 2 kişinin de aralarında bulunduğu 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

