Sara’nın ameliyatı korkunç sonla bitti!
Sara Çelik (24), kalça ağrısı şikâyetiyle hastaneye başvurdu. Ameliyata alındıktan sonra anestezi sırasında kalbi durdu. Genç kızın ailesi, ihmal olduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Acılı anne, “Sağ olarak girdiği hastaneden ölüsü çıktı” diyerek gözyaşlarına boğuldu.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde uzun süredir yürümekte zorluk çeken Sara Çelik (24), sol kalça kemiğindeki ağrı şikayetiyle özel bir hastaneye başvurdu.
1 Kasım'da kalça kemiği çıkığı teşhisiyle ameliyata alınan Sara, anestezinin ardından fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği ve kalbinin durduğu belirtilen Sara, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Çelik, kurtarılamadı. Ailesi, olayda özel hastanenin ihmalleri olduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
'KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİNİ SÖYLEDİLER'
Sara Çelik'in acılı annesi Beşire Çelik, şöyle konuştu: Benim kızım sapasağlamdı, hiçbir şeyi yoktu. Sadece sol kalça kemiğinde ağrı vardı. Onu hastaneye götürdük, kalça çıkığı ameliyatı yapacaklardı. Herhangi bir hastalığı da yoktu. Sağ olarak girdiği hastaneden ölüsü çıktı. Ameliyat öncesi narkoz verdiler, ameliyat başlamadan önce 'Kalp krizi geçirmiş' dediler. Benim kızımın kalp sorunu yoktu, burada ihmal var.
İHMALLER CEZASIZ KALMASIN'
Acılı anne Beşire Çelik, sözlerine şöyle devam etti: Benim canım yandı, kızım öldü. Başka kimsenin canı yanmasın. Onun için söylüyorum, bu ihmaller cezasız kalmaması lazım. Suç duyusunda bulunduk, devletin gerekenin yapmasını istiyoruz. Ben sadece adalet istiyorum. Sabah, akşam ağlıyorum. Kızım sapasağlamdı, kızımı öldürdüler. O benim kızımdı, arkadaşımdı, her şeyimdi. Onu ne zorluklarla büyüttüğümü herkes biliyor. Bir bebek gibi ona bakıyordum, ona hakkımı helal ediyorum. Onu Allah'a emanet ediyorum.