Sara’nın ameliyatı korkunç sonla bitti!

Giriş Tarihi: 27 Aralık 2025

Ağabey Ömer Çelik, “Sonuna kadar takipçisiyiz” dedi



'KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİNİ SÖYLEDİLER'

Sara Çelik'in acılı annesi Beşire Çelik, şöyle konuştu: Benim kızım sapasağlamdı, hiçbir şeyi yoktu. Sadece sol kalça kemiğinde ağrı vardı. Onu hastaneye götürdük, kalça çıkığı ameliyatı yapacaklardı. Herhangi bir hastalığı da yoktu. Sağ olarak girdiği hastaneden ölüsü çıktı. Ameliyat öncesi narkoz verdiler, ameliyat başlamadan önce 'Kalp krizi geçirmiş' dediler. Benim kızımın kalp sorunu yoktu, burada ihmal var.



İHMALLER CEZASIZ KALMASIN'

Acılı anne Beşire Çelik, sözlerine şöyle devam etti: Benim canım yandı, kızım öldü. Başka kimsenin canı yanmasın. Onun için söylüyorum, bu ihmaller cezasız kalmaması lazım. Suç duyusunda bulunduk, devletin gerekenin yapmasını istiyoruz. Ben sadece adalet istiyorum. Sabah, akşam ağlıyorum. Kızım sapasağlamdı, kızımı öldürdüler. O benim kızımdı, arkadaşımdı, her şeyimdi. Onu ne zorluklarla büyüttüğümü herkes biliyor. Bir bebek gibi ona bakıyordum, ona hakkımı helal ediyorum. Onu Allah'a emanet ediyorum.