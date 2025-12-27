Haberler

Yaşam Haberleri

kukçunuz sorularınızı yanıtlıyor: Çocuğumu göremiyorum ne yapabilirim?

kukçunuz sorularınızı yanıtlıyor: Çocuğumu göremiyorum ne yapabilirim?

Takvim Hukukçunuz, okuyucuların merak ettiği hukuki soruları yanıtladı. Çocuğunu göremeyen ebeveynin haklarından nafaka artışına, yanlış tedavi nedeniyle tazminat taleplerinden hırsızlık mağduriyetine kadar birçok konuya açıklık getirildi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 27 Aralık 2025

Paylaş







Çocuğumu göremiyorum Eski eşim maalesef çocuğumuzu bana göstermiyor. Bir de üstüne nafakada ekstra artış yapmamı istedi. Böyle bir istekte bulunabilir mi? Ben ne yapabilirim?

Eşinizin size çocuğunuzu göstermemesi velayet hakkının kötüye kullanılmasıdır. Çocuğunuzu mahkemenin kişisel ilişki tesisi için belirlediği günlerde icra kanalı ile teslim alabilirsiniz. Eşinizin bu davranışına devam etmesi, çocuğu size göstermemesi çocuğun velayetinin değiştirilmesine sebep olabilir. Çocuğun ihtiyaçlarının artması veya nafaka borçlusu eşin ekonomik durumunun eskiye nazaran iyileşmesi nedenleri ile nafaka artırım davası açılabilir.

Takvim Hukukçunuz, okuyucuların merak ettiği hukuki soruları yanıtladı



KOLUMDA İZ KALDI

Ankara'da özel bir hastanede yanlış tedavi nedeniyle kolumda iz kaldı. Dava açabilir miyim?

Hatalı tedaviden kaynaklanan mal praktis davaları hakkında Borçlar Kanunu'nun haksız fiile ilişkin maddeleri uygulanır. Buradan hareketle, hatalı tedavi nedeniyle hem doktordan hem de hastaneden maddi ve manevi tazminat talep etme hakkınız bulunmaktadır. Maddi tazminatın kapsamına giren talepler, hatalı tedavi nedeniyle oluşan durumun düzeltilmesi için yapılacak yeni tedavi masrafları, ömür boyu sürecek tedavi masrafları, bakıma muhtaç hale gelen hasta için ömür boyu sürecek bakım masrafı, hastanın uğradığı geçici ve sürekli işgücü kaybı nedeniyle mahrum kaldığı ve kalacağı geliridir.

Yine hasta hatalı tedavi nedeniyle yaşadığı elem, üzüntü, acı, ızdırap ve psikolojik sarsıntı için de mahkemece takdir olacak manevi tazminat alabilir.

Takvim Hukukçunuz, okuyucuların merak ettiği hukuki soruları yanıtladı



EVİME HIR SIZ GİRDİ

Bir ay önce yazlığımdaki dairemin kapı kilidimi değiştirdim, "Kimse açamaz" dediler. Maalesef hırsız girdi. Kayıplarımın telafi edilmesini isteyebilir miyim?

Kapı kilidini size satarlarken vadettikleri özelliklerin olmadığı ortaya çıkarsa, bu durumda ayıplı bir ürün satın almış sayılırsınız ve dava açabilirsiniz.

Burada elbette size böyle bir vaatte bulunduklarını ve hırsızlık olayının kapı kilidinin vaad edilen özellikleri taşımamasından kaynaklandığını ispat etmeniz gerekir. Hırsızlık olayı ile kapı kilidinin yetersizliği arasında illiyet bağı kurmanız gerekir. hırsız

dava

nafaka