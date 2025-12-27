Kepez’de 7. sınıf öğrencisi hayatını kaybetti
Antalya’nın Kepez ilçesinde akşam yemeği sonrası fenalaşan 7. sınıf öğrencisi Şerife Ürün, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baba Murat Ürün, kızının bilinen bir sağlık sorunu olmadığını belirtti.
Antalya Kepez'de ortaokul 7. sınıf öğrencisi Şerife Ürün, akşam yemekten sonra midesinin bulandığını söyleyerek lavoboya gitti. Ardından bir anda fenalaştı. Anne ve kardeşleri yardıma koştu. Kızlarının durumunun ciddi olduğunu gören Ürün ailesi, hemen ambulans çağırdı. Yapılan ilk müdahalenin ardından en yakındaki hastaneye kaldırılan Şerife, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Baba Murat Ürün, kızının hiçbir sağlık probleminin olmadığını şokta olduklarını söyledi.