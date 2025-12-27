Haberler

İranlı turist sayısı Van’da 710 bini aştı

Mart ayında yeniden başlayan Van–Tahran tren seferleriyle birlikte Van’a gelen İranlı turist sayısı yılın ilk 11 ayında 710 bin 266’ya ulaştı. Yılbaşı ve Nevruz döneminde bu sayının daha da artması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 27 Aralık 2025

Van'da mart ayında yeniden başlayan Van-Tahran tren seferleri sayesinde kente gelen İranlı turist sayısı bu yılın ilk 11 ayında artarak 710 bin 266'ya ulaştı. Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, yılbaşını Van'da geçirecek olan İranlı turistlerle bu sayının daha da artacağını ve kent ekonomisine büyük katkı sağlanacağını söyledi. 2026 yılının Mart ayındaki Nevruz Bayramı tatiline denk gelecek şekilde alışveriş festivali düzenlenecek olan Van'a yine İranlı akını bekleniyor.