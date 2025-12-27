Göreme’de 9 dil bilen rehber
Cemalettin Yavuz, kendi imkanlarıyla öğrendiği 9 dille dünyanın farklı bölgelerinden gelen turistlere memleketi Kapadokya’yı tanıtıyor.
Nevşehir'in Göreme beldesinde yaşayan Cemalettin Yavuz (58), 14 yaşından itibaren turistlerle sürekli pratik yaptı. Öğrendiği yabancı dillerle dünyanın farklı bölgelerinden gelen ziyaretçilere memleketini tanıtmaya başladı. Yavuz, "Baktım çok turist geliyor ben de memleketimizin faydasına olması için çalıştım, çabaladım ve 9 dil öğrendim. Herkes farklı yetenekle yaratılmıştır. Allah beni bu şekilde yarattı. İnsanlara bunu daima söylüyorum" diye konuştu. Halen yeni dil öğrenme hayali olduğuna dikkati çeken Yavuz, "Endonezya ve Malezya dilleri var, Malay dili. Bunlar bana çok tatlı gelen diller. Çok güzel ülkeler ve onlarla da iletişim kurmayı isterim" dedi.
NASIL ÖĞRENDİM?
Yavuz, "İspanyolca ve İtalyanca gibi dilleri öğretirken 'Allah bize 5, 5 ve 1 vermiştir' diyorum. Yani duyduğunuz kelimenin 5 defa yazılışını, 5 defa okunuşunu ve 1 defa da Türkçe'sini yazacaksınız. O zaman öğrenmiş oluyoruz. Tamamen kendi çabamla öğrendim, bir de tabii ki Allah vergisi" diye konuştu. Yavuz, İngilizce, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Fransızca, Portekizce, biraz Korece, Japonca ve Flamanca dillerini konuştuğunu söyledi.
Cemalettin Yavuz, 9 dil bildiğini, Endonezya ve Malezya dillerini de öğrenceğini söyledi.