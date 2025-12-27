Göreme’de 9 dil bilen rehber

Giriş Tarihi: 27 Aralık 2025

Nevşehir'in Göreme beldesinde yaşayan Cemalettin Yavuz (58), 14 yaşından itibaren turistlerle sürekli pratik yaptı. Öğrendiği yabancı dillerle dünyanın farklı bölgelerinden gelen ziyaretçilere memleketini tanıtmaya başladı. Yavuz, "Baktım çok turist geliyor ben de memleketimizin faydasına olması için çalıştım, çabaladım ve 9 dil öğrendim. Herkes farklı yetenekle yaratılmıştır. Allah beni bu şekilde yarattı. İnsanlara bunu daima söylüyorum" diye konuştu. Halen yeni dil öğrenme hayali olduğuna dikkati çeken Yavuz, "Endonezya ve Malezya dilleri var, Malay dili. Bunlar bana çok tatlı gelen diller. Çok güzel ülkeler ve onlarla da iletişim kurmayı isterim" dedi.