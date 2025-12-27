Haberler

Giresun’da balkondan düşen kadın hayatını kaybetti

27 Aralık 2025

Giresun'da yaşayan 2 çocuk annesi Fatma Çanakçı, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı evinin balkonundan düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Fatma Çanakçı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Henüz düşme nedeni bilinmeyen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.