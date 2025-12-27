Haberler

Yaşam Haberleri

Diş çekiminde ölüm davasında karar

Diş çekiminde ölüm davasında karar

Bursa’da 5 yaşındaki Deniz Sönmez’in diş çekimi sırasında hayatını kaybetmesine ilişkin davada, diş hekimi ve anestezi uzmanına 4’er yıl hapis cezası verildi. Aile, kararı istinafa taşıyacaklarını açıkladı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 27 Aralık 2025

Paylaş







Bursa'da 5 yaşındaki Deniz Sönmez'in ölümüne neden olan diş çekiminde, diş hekimi ile anestezi uzmanına 4'er yıl hapis cezası verildi. Duruşmanın arından konuşan baba Aydın Sönmez, kararı istinafa taşıyacaklarını söyleyerek, "Doktorlara verilen ceza, 4 yıl 5 ay 10 gün. Aldıkları ceza bizi tatmin etmedi. Vicdanımızı da kanattı. Bizim canımız gitti, oğlumuz gitti" şeklinde konuştu.