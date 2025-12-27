Haberler

Buğday Tanesi’ne uluslararası ödül

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram’ın yaşam öyküsünü anlatan ‘Buğday Tanesi’, Helsinki’de düzenlenen festivalde ’En İyi Film’ ödülünü aldı.

Giriş Tarihi: 27 Aralık 2025

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın hayatı 2022 yılında 'Buğday Tanesi' filmiyle beyaz perdeye aktarıldı. Film, Helsinki Film Festivali'ndeki gösterimde jüri üyelerini etkiledi. Film, 86 ülkeden başvuran 624 yapım arasından birinci seçildi ve "en iyi film" ödülüne layık görüldü. Buğday tarlasında çıkan yangında vücudunda kalıcı yanıklar oluşan ve ellerini kaybeden Bayram'ın yaşam mücadelesi, jüri üyelerini etkiledi. Bayram, "Bu ödül benim için sadece bir başarı değil; engelleri aşmanın, vazgeçmemenin ve insan onuruna sahip çıkmanın dünyadaki karşılığıdır" dedi. Bayram, "Bu ödül engelleri aşmanın kanıtı" dedi.