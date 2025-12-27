Haberler

Yaşam Haberleri

Beşiktaş’ta bebek cinayeti davasında ara karar

Beşiktaş’ta bebek cinayeti davasında ara karar

İstanbul Beşiktaş’ta yeni doğan bebeğini öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan anne Elif D.’nin yargılandığı davada mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına ve akıl sağlığının tespiti için Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınmasına karar verdi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 27 Aralık 2025

Paylaş







İstanbul Beşiktaş'ta 31 Ağustos 2025'te anne Elif D., doğurduğu bebeğinden kurtulmak için vücudunun çeşitli yerlerini bıçaklayıp öldürdü. Sonra da çöp konteyneri kenarında yakmaya çalıştı. Vicdansız anne, tutuklandı. Duruşmada tutuklu sanık Elif D., utanmaz savunmasını şöyle yaptı: 10 yıl önce bir beyin ameliyatı geçirdim. Bu nedenle hiçbir şey hatırlamıyorum. Ara kararı açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinine ve akıl sağlığı durumuna ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına karar verdi.