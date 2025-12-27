Anlaşmalı boşanma görüşmesi cinayetle bitti

Giriş Tarihi: 27 Aralık 2025

Türkiye her gün bir yeni kadın cinayeti ile sarsılmaya devam ediyor. Bu sefer vahşetin adresi Kahraman'dı. 2 çocuk annesi Fatma Çetinkaya (22), şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşinden boşanmak istedi. Bu yüzden ailesinin evine yerleşti. Genç kadını önceki gün eşi Mithat Çetinkaya telefonla aradı. Mithat Çetinkaya (24), anlaşmalı açılan boşanma davası ile ilgili avukatla görüşmeleri gerektiğini, bu nedenle öncesinde konuşmak istediğini söyleyerek eşini evine çağırdı. Fatma Çetinkaya da konuşmak için eşinin evine gitti. Bir süre sonra kızlarından haber alamayan ailesi, durumu polise bildirdi.

Adrese gidip, itfaiyeden yardım isteyen ekipler, evde çiftin cansız bedenleri ile karşılaştı.