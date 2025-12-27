Ankara’daki barınakta infial yaratan iddia

Giriş Tarihi: 27 Aralık 2025

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Karataş Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, geçtiğimiz gün sosyal medyaya sızan şok edici görüntülerle gündeme oturdu. Bir soğuk hava deposunda üst üste yığılmış, siyah poşetlere konulmuş 50-60 civarında köpek ölüsünün yer aldığı görüntüler kısa sürede infial yarattı. Videodaki en çarpıcı detay ise, ölü köpeklerin arasında bir köpeğin soğuk hava deposunda ölüme terk edilmiş halde görülmesi oldu. Görüntülerin yayılmasının ardından çok sayıda hayvansever ve aktivist Karataş'taki barınağa akın etti.