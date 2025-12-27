Ankara’daki barınakta infial yaratan iddia
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Karataş Hayvan Bakımevi’nin soğuk hava deposunda poşetlenmiş onlarca köpek ölüsünü gösteren görüntüler Türkiye’yi ayağa kaldırdı.
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Karataş Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, geçtiğimiz gün sosyal medyaya sızan şok edici görüntülerle gündeme oturdu. Bir soğuk hava deposunda üst üste yığılmış, siyah poşetlere konulmuş 50-60 civarında köpek ölüsünün yer aldığı görüntüler kısa sürede infial yarattı. Videodaki en çarpıcı detay ise, ölü köpeklerin arasında bir köpeğin soğuk hava deposunda ölüme terk edilmiş halde görülmesi oldu. Görüntülerin yayılmasının ardından çok sayıda hayvansever ve aktivist Karataş'taki barınağa akın etti.
Ancak içeri girmek isteyen vatandaşlar, barınak girişinin iş makineleriyle kapatıldığını ve güvenlik güçlerinin geçişe izin vermediğini iddia etti. İçeride ne olduğunu öğrenmek isteyen kitle ile görevliler arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı. Olayın ardından Ankara Adliyesi önünde toplanan yaşam hakkı savunucuları, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a sert sözlerle yüklendi. Kalabalık grup, "Mansur elini hayvanlardan çek" sloganları atarak belediye yönetimini istifaya davet etti.