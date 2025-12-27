26 yıllık evlat hasreti Ada ile sona erdi
Erzurum’un Palandöken ilçesinde yaşayan 54 yaşındaki Nuran Yıldız, 26 yıl boyunca kurduğu çocuk sahibi olma hayaline koruyucu aile olarak kavuştu. Henüz 8 aylıkken Ada’nın koruyucu annesi olan Yıldız, eşinin vefatının ardından kızını sevgiyle büyütmeye devam ediyor.
Erzurum Palandöken'de oturan ve 3,5 yıl önce eşi vefat eden 54 yaşındaki Nuran Yıldız, 26 yıllık evliliklerinde çocuk sahibi olmanın hayaliyle yaşadı. Bir süre gördüğü tüp bebek gibi çeşitli tedavilerden olumlu yanıt alamayan çift, koruyucu aile olmak için yaklaşık 8 yıl önce Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvurdu. İlkokul mezunu olan ancak diplomasını bulamadığı için bir süre gittiği halk eğitim merkezinde okur yazar belgesi de alan Nuran Yıldız, gerekli prosedürlerin tamamlanmasıyla henüz 8 aylıkken Ada'nın koruyucu ailesi oldu. 26 yıllık evlat hasreti Ada ile son bulan çift, Ada'yı şefkatle büyütmeye başladı. Yıldız, 3,5 yıl önce vefat eden eşinin yokluğunu aratmadığı kızına, gözü gibi bakarak hem anne hem de babalık yapıyor. Nuran Yıldız, 1996 yılında evlendiğini ve yaklaşık 26 yıl boyunca çocuklarının olmadığını söyledi. Eşinin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde çalıştığını aktaran Yıldız, "Eşim gençti, 'belki olur' diye hep çocuk düşünüyorduk ama sonuç alamadık, nasip değilmiş.Kısmet Ada'ya imiş, Ada evimizin neşesi oldu" dedi.
EVİMİZE GELİN GETİRİR GİBİ GETİRDİK...
Yıldız, koruyucu aile olmak için tüm şartları yerine getirdiklerini, yaklaşık 8 aylıkken gördüğü Ada'ya hemen ısındığını ifade ederek, "Ada ile eve neşe ve heyecan geldi. Miraç kandiliydi, kurumda Ada'yı kucağıma aldım ve hemen eve götürmek istedim. Eşimin arkadaşları, yakınlarımız 3 araba gelin getirir gibi Ada'yı eve getirdik. İlk günler geceleri hiç uyumazdık sadece Ada'ya bakardık, Ada büyüdü, ana sınıfına giderken bir hastalık çıktı eşim vefat etti." diye konuştu. Ada'nın kendisine hem yol hem de hayat arkadaşı olduğunu anlatan Yıldız, şöyle devam etti: "Ada can yoldaşım oldu. Ana sınıfında okulunu değişmedim, babası var gibi devam etsin istedim. Eşim Ada'yı çok severdi, işten erken geldiğinde parka götürürdü. Babayı unutması kolay olmadı. İlk 'anne' dediğinde alkışladım, sarıldım" ifadelerini kullandı.