26 yıllık evlat hasreti Ada ile sona erdi

Giriş Tarihi: 27 Aralık 2025

Erzurum Palandöken'de oturan ve 3,5 yıl önce eşi vefat eden 54 yaşındaki Nuran Yıldız, 26 yıllık evliliklerinde çocuk sahibi olmanın hayaliyle yaşadı. Bir süre gördüğü tüp bebek gibi çeşitli tedavilerden olumlu yanıt alamayan çift, koruyucu aile olmak için yaklaşık 8 yıl önce Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvurdu. İlkokul mezunu olan ancak diplomasını bulamadığı için bir süre gittiği halk eğitim merkezinde okur yazar belgesi de alan Nuran Yıldız, gerekli prosedürlerin tamamlanmasıyla henüz 8 aylıkken Ada'nın koruyucu ailesi oldu. 26 yıllık evlat hasreti Ada ile son bulan çift, Ada'yı şefkatle büyütmeye başladı. Yıldız, 3,5 yıl önce vefat eden eşinin yokluğunu aratmadığı kızına, gözü gibi bakarak hem anne hem de babalık yapıyor. Nuran Yıldız, 1996 yılında evlendiğini ve yaklaşık 26 yıl boyunca çocuklarının olmadığını söyledi. Eşinin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde çalıştığını aktaran Yıldız, "Eşim gençti, 'belki olur' diye hep çocuk düşünüyorduk ama sonuç alamadık, nasip değilmiş.Kısmet Ada'ya imiş, Ada evimizin neşesi oldu" dedi.