Fahiş aidata neşter! Yılbaşından sonra meclis gündeminde! Onaysız artış yapılmayacak

AK Parti fahiş site aidatlarıyla ilgili şikayetleri sona erdirecek ve site sakinlerine nefes aldıracak düzenleme için hazırlıklarını sürdürüyor. TBMM’ye ilerleyen günlerde sunulması beklenen kanun teklifiyle, fahiş site aidatlarıyla ilgili yasal düzenlemeye gidilecek. Hizmetler için teklifler alınacak ve kat maliklerinin onayına sunulacak.

Giriş Tarihi: 26 Aralık 2025 18:30

AK Parti fahiş site aidatlarıyla ilgili şikayetleri sona erdirecek ve site sakinlerine nefes aldıracak düzenleme için hazırlıklarını sürdürüyor. 2026'da Meclis'in öncelikleri arasında yer alacak konulardan biri bu olacak.



TBMM'ye ilerleyen günlerde sunulması beklenen kanun teklifiyle, fahiş site aidatlarıyla ilgili yasal düzenlemeye gidilecek. Türkiye genelinde 941 bin yapıda yaşayan yaklaşık 20 milyon vatandaşı ilgilendiren yeni düzenleme hayata geçirilecek. AK Parti fahiş site aidatlarıyla ilgili kanun teklifi çalışmalarını hızlandırdı. Böylelikle "Kiramdan fazla aidat ödüyorum" şikayetlerine son verilecek.

2026'NIN ÖNCELİKLİ BAŞLIĞI OLACAK

Yeni yılda TBMM Başkanlığına sunulması planlanan kanun teklifi ile fahiş site aidatlarıyla ilgili düzenleme yapılacak. Taslak kanun teklifine göre, sitelerde demirbaş yenileme, altyapı, bakım, onarım ve temizlik gibi hizmetler ilk olarak yönetimlerce projelendirilecek. Bu hizmetler için teklifler alınacak. Teklifler, kat maliklerinin onayına sunulacak.

YAPTIRIM UYGULANACAK

Onaylanan hizmetler için belirlenecek oranlarda aidat toplanacak. Onay alınmadan aidat toplanamayacak.

Düzenlemeyle aidat giderlerinin şeffaf olarak gerçekleştirilmesi, yüksek aidatların önüne geçilmesi ve bu konudaki suistimallerin engellenmesi amaçlanıyor. Kanun teklifinin taslağına göre kalabalık sitelerdeki harcamalar denetlenecek. Apartman ve site yönetimine yönelik hizmet veren şirketler sınıflandırılacak. Site yönetimini, sadece Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yetkilendirilmiş, lisanslandırılmış şirketler üstlenebilecek. Haksız aidat artışına karşı yaptırımlar getirilecek. Aidat tutarı, bir evin taksidini geçemeyecek.



ŞEHİRLERE GÖRE AİDAT ORTALAMALARI

Yapılan analizler doğrultusunda en yüksek aidat ortalamasının Muğla'da olduğu görülüyor:

Muğla: 2.600 TL

İstanbul: 2.480 TL

Ankara: 1.743 TL

İzmir: 1.512 TL

Özellikle lüks rezidanslarda bu rakamlar 30 bin ila 40 bin TL'yi de geçebiliyor.

