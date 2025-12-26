Haberler

‘Ercan kızımı gözümün önünde öldürdü’

4 yaşındayken kaybolan Emine Yıldırımcan’ın akıbeti, 30 yılın ardından Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme taşındı. Anne, “Üvey baba Ercan, kızımı gözümün önünde öldürdü, beni de doğramaya kalktı” diyerek cinayeti anlattı.

Giriş Tarihi: 26 Aralık 2025

Türkiye nefesini tuttu, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen Emine Yıldırımcan olayına kilitlendi. 1995 yılında henüz 4 yaşındayken ortadan kaybolan Emine Yıldırımcan'ın dosyası, 30 yıl aradan sonra işlendi. Emine Yıldırımcan'ın amcası ve kuzeni, küçük kızın başına ne geldiğini öğrenmek için Müge Anlı'dan yardım istedi. Şüpheler üvey baba Ercan Yılmaz üzerinde yoğunlaşırken ortaya çıkan her detay tüyler ürpertti. Kuzen Aymila Yıldırımcan, Emine ile görüşmesinin sistemli bir şekilde engellendiğini, annesi Raziye Tanrıkulu'nun da bu konuda net bilgiler vermediğini iddia etti. Emine'nin annesinin biyolojik babasından ayrıldıktan sonra Ercan Yılmaz ile birlikte yaşamaya başladığı, küçük kızın da bu süreçten sonra kayıplara karıştığı iddia edildi. Ercan Yılmaz'ın öz kızı Selin Ercan, babasının Emine'yi duvara savurduktan sonra cesedi yok etmek için tesbih makinesinde parçalara ayırdığını söyledi.



PARÇALARI POŞETE KOYDU

Cinayeti itiraf eden anne Raziye Tanrıkulu "Ercan, dilimi penseyle çekmeye ve doğramaya çalıştı. Kızımın cesedinin parçalarını, tespih poşetine koydu. Öyle elime verdi. Beni ve ailemi öldürmekle tehdit etti. Cinayeti benim üzerime yıkacağını söyledi" dedi.