Diyarbakır’da şaşkına çeviren olay! Cesedi dairenin ortasında çöp poşetinin içerisinde bulundu

Giriş Tarihi: 26 Aralık 2025 09:44

Sümeyye D. (DHA)

DAİRENİN ORTASINDAKİ ÇÖP POŞETİNİN İÇİNDE BULUNDU

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi'nde bulunan bir site içerisindeki binada meydana geldi. Sümeyye D.'den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dairenin kapısını açan ekipler, Sümeyye D.'yi çöp poşeti içerisinde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Sümeyye D.'nin cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.