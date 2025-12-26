Diyarbakır'da şaşkına çeviren olay! Cesedi dairenin ortasında çöp poşetinin içerisinde bulundu
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir sitedeki boş dairede çöp poşeti içinde bulunan 18 yaşındaki Sümeyye D.’nin, eşi tarafından bir gün önce kayıp olarak bildirildiği ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, bir binanın 8'inci katındaki dairede Sümeyye D. (18) çöp poşeti içerisinde ölü bulundu.
DAİRENİN ORTASINDAKİ ÇÖP POŞETİNİN İÇİNDE BULUNDU
Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi'nde bulunan bir site içerisindeki binada meydana geldi. Sümeyye D.'den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dairenin kapısını açan ekipler, Sümeyye D.'yi çöp poşeti içerisinde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Sümeyye D.'nin cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
EŞİ KAYIP İHBARINDA BULUNMUŞ
Sümeyye D.'nin eşi tarafından bir gün önce kayıp ihbarında bulunulduğu belirlendi. Sümeyye D.'nin cansız bedeninin, sitedeki boş bir dairede mülk sahibinin yaptığı kontrolde fark etmesiyle bulunduğu ortaya çıktı. Eşinin kayıp ihbarında bulunduğu Sümeyye D.'nin ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.