Haberler

Yaşam Haberleri

Biyonik kulak ameliyatı sonrası 2 yaşındaki çocuğun kalbi durdu

Biyonik kulak ameliyatı sonrası 2 yaşındaki çocuğun kalbi durdu

Adana’da doğuştan işitme kaybı bulunan 2 yaşındaki Mehmet Alper’in, ikinci biyonik kulak ameliyatı sırasında anestezi sonrası kalbinin durduğu iddia edildi. Olayla ilgili hastane ve doktor ihmali gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulurken, soruşturma başlatıldı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 26 Aralık 2025

Paylaş







Adana'da yaşayan Mehmet Alper (2), doğuştan iki kulağında da işitme kaybı ile dünyaya geldi. Aile, çocuğun tedavisi için Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü'ne başvurdu. Çocuk, burada sol kulağından ilk biyonik kulak ameliyatını oldu ve ameliyatı başarıyla geçti. Alper'e ikinci kulağına yapılacak işlem için, ameliyat günü verildi. İddiaya göre;18 Kasım'da tekrar hastaneye getirilen ve ameliyata giren Mehmet Alper'in anestezi sonrası kalbi durdu. Entübe edilen çocuk, yoğun bakıma alındı. Eroğlu ailesi, olaya ilişkin hastane ve doktor ihmali olduğu gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Baba Hamza Eroğlu, "Ameliyatta hiç bir hazırlık yoktu. Oğlum sağlıklı bir şekilde geldi, yatalak oldu" dedi