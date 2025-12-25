Trendyolmilla Kasım kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! İşte kazanan asil ve yedek talihliler...
Trendyolmilla Kasım kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! Bu kampanya MPİ’nin 15.10.2025 tarihli ve E-40453693-255.01.02-79687 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 19.12.2025 tarihinde yapılan çekilişe 16.256 katılım gerçekleşmiştir
İşte kazanan asil ve yedek talihliler:
Nespresso Lattissima One Asil Talihlisi: Yeşim Yaman Güneş
Microsoft Xbox Series S 512 GB Oyun Konsolu Asil Talihlisi: Dilara Can / İstanbul
Toshiba 43UA3E63DT 43" UHD Android LED TV Asil Talihlisi: Tuğba Nur Askar / Mardin
Shark FlexStyle 5-in-1 Saç Kurutma ve Şekillendirme Sistemi Asil Talihlisi: Sezen Genç / İzmir
PHILIPS BRI921/00 Lumea Lazer Epilasyon Cihazı Asil Talihlisi: Tayibe Kurtcu / Ankara
Lenovo Tab M11 Android Tablet Asil Talihlisi: Gülşah Ergin / Kocaeli
Bosch Serie 2 Mutfak Makinesi MUM 900 W Asil Talihlisi: Tuğcan Ateşci / Bartın
Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite Asil Talihlisi: İlayda Serbes / Tekirdağ
Walke W-fit Koşu Bandı 10 Km Hız Asil Talihlisi: Ayşe Çakmaktepe
Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak 1.18 Lt Asil Talihlisi: İpek Şeftali / Nevşehir
Nespresso Lattissima One Yedek Talihlisi: Ezgi Çakmak Garipoğlu / Mersin
Microsoft Xbox Series S 512 GB Oyun Konsolu Yedek Talihlisi: Ümmü Rana Karaca / Antalya
Toshiba 43UA3E63DT 43" UHD Android LED TV Yedek Talihlisi: Dilara Asa / Bursa
Shark Flexstyle 5-İn-1 Saç Kurutma ve Şekillendirme Sistemi Yedek Talihlisi: Cansu Kulak
PHILIPS BRI921/00 Lumea Lazer Epilasyon Cihazı Yedek Talihlisi: Rümeysa Başlı
Lenovo Tab M11 Android Tablet Yedek Talihlisi: Zeynep Gedik / Balıkesir
Bosch Serie 2 Mutfak Makinesi MUM 900 W Yedek Talihlisi: Pınar Biçer / Ankara
Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite Yedek Talihlisi: Cemile Karaca / İstanbul
Walke W-fit Koşu Bandı 10 Km Hız Yedek Talihlisi: Fatma Nur Gülcü / Konya
Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak 1.18 Lt Yedek Talihlisi: Yasemin Özdemir / Antalya