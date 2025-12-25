takvim-logo

Trendyol Ana Hesap Kasım Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! İşte kazanan asil ve yedek talihliler...

Trendyol Ana Hesap Kasım Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. Bu kampanya MPİ’nin 14.10.2025 tarihli ve E-40453693-255.01.02-79627 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 19.12.2025 tarihinde yapılan çekilişe 16.256 katılım gerçekleşmiştir.

SONY Playstation 5 Slim Digital Edition 1 TB Oyun Konsolu Asil Talihlisi: Serap Yücel

PHILIPS LatteGo EP3347/90 Tam Otomatik Espresso Makinesi Asil Talihlisi: Belkız Öngören / Diyarbakır

SAMSUNG Galaxy A26 5G Asil Talihlisi: Ayzen Başaran Özbalaban / İzmir

Onvo OV-007X 500W Elektrikli Scooter Asil Talihlisi: Muhammet Ali Tekin / Zonguldak

Bosch Şarjlı Süpürge Unlimited 6 Asil Talihlisi: Serpil Gülçiçek / Trabzon

Roborock Q8 Akıllı Robot Süpürge Asil Talihlisi: Furkan Yavuz

ASUS Vivobook 15 Intel Core i3-1315U 8GB 512GB Asil Talihlisi: Aycan Avcı

Kütahya Porselen Milenda 83 Parça Yemek Takımı Asil Talihlisi: Gülfem Sarıyıldız

Fujifilm - Instax Mini Asil Talihlisi: Fahri Koçan / İstanbul

Corby Cx017 Wifi Çift Kameralı Katlanabilir 1080p Drone Asil Talihlisi: Safiye Kalkan

SONY Playstation 5 Slim Digital Edition 1 TB Oyun Konsolu Yedek Talihlisi: Cem Karakoyun / İstanbul

PHILIPS LatteGo EP3347/90 Tam Otomatik Espresso Makinesi Yedek Talihlisi: Sümeyye Nur Akgün

SAMSUNG Galaxy A26 5G Yedek Talihlisi: Yasemin Ördek / Hatay

Onvo OV-007X 500W Elektrikli Scooter Yedek Talihlisi: Nisa Gül Şahin / Düzce

Bosch Şarjlı Süpürge Unlimited 6 Yedek Talihlisi: Ender Karadeniz / İstanbul

Roborock Q8 Akıllı Robot Süpürge Yedek Talihlisi: Özdenur Önder

ASUS Vivobook 15 Intel Core i3-1315U 8GB 512GB Yedek Talihlisi: Damla Konaş / Ankara

Kütahya Porselen Milenda 83 Parça Yemek Takımı Yedek Talihlisi: Ayşe Hamamcıoğlu Sevim

Fujifilm - Instax Mini Yedek Talihlisi: Merve Bayar / Antalya

Corby Cx017 Wifi Çift Kameralı Katlanabilir 1080p Drone Yedek Talihlisi: Cihat Bozkurt / İzmir