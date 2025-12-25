Trendyol Ana Hesap Kasım Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! İşte kazanan asil ve yedek talihliler...
Trendyol Ana Hesap Kasım Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. Bu kampanya MPİ’nin 14.10.2025 tarihli ve E-40453693-255.01.02-79627 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 19.12.2025 tarihinde yapılan çekilişe 16.256 katılım gerçekleşmiştir.
SONY Playstation 5 Slim Digital Edition 1 TB Oyun Konsolu Asil Talihlisi: Serap Yücel
PHILIPS LatteGo EP3347/90 Tam Otomatik Espresso Makinesi Asil Talihlisi: Belkız Öngören / Diyarbakır
SAMSUNG Galaxy A26 5G Asil Talihlisi: Ayzen Başaran Özbalaban / İzmir
Onvo OV-007X 500W Elektrikli Scooter Asil Talihlisi: Muhammet Ali Tekin / Zonguldak
Bosch Şarjlı Süpürge Unlimited 6 Asil Talihlisi: Serpil Gülçiçek / Trabzon
Roborock Q8 Akıllı Robot Süpürge Asil Talihlisi: Furkan Yavuz
ASUS Vivobook 15 Intel Core i3-1315U 8GB 512GB Asil Talihlisi: Aycan Avcı
Kütahya Porselen Milenda 83 Parça Yemek Takımı Asil Talihlisi: Gülfem Sarıyıldız
Fujifilm - Instax Mini Asil Talihlisi: Fahri Koçan / İstanbul
Corby Cx017 Wifi Çift Kameralı Katlanabilir 1080p Drone Asil Talihlisi: Safiye Kalkan
SONY Playstation 5 Slim Digital Edition 1 TB Oyun Konsolu Yedek Talihlisi: Cem Karakoyun / İstanbul
PHILIPS LatteGo EP3347/90 Tam Otomatik Espresso Makinesi Yedek Talihlisi: Sümeyye Nur Akgün
SAMSUNG Galaxy A26 5G Yedek Talihlisi: Yasemin Ördek / Hatay
Onvo OV-007X 500W Elektrikli Scooter Yedek Talihlisi: Nisa Gül Şahin / Düzce
Bosch Şarjlı Süpürge Unlimited 6 Yedek Talihlisi: Ender Karadeniz / İstanbul
Roborock Q8 Akıllı Robot Süpürge Yedek Talihlisi: Özdenur Önder
ASUS Vivobook 15 Intel Core i3-1315U 8GB 512GB Yedek Talihlisi: Damla Konaş / Ankara
Kütahya Porselen Milenda 83 Parça Yemek Takımı Yedek Talihlisi: Ayşe Hamamcıoğlu Sevim
Fujifilm - Instax Mini Yedek Talihlisi: Merve Bayar / Antalya
Corby Cx017 Wifi Çift Kameralı Katlanabilir 1080p Drone Yedek Talihlisi: Cihat Bozkurt / İzmir