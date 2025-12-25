Haberler

Yaşam Haberleri

Menenjit şüphesiyle hastaneye kaldırılan 8 yaşındaki Tarık Ediz Özkanlı hayatını kaybetti

Menenjit şüphesiyle hastaneye kaldırılan 8 yaşındaki Tarık Ediz Özkanlı hayatını kaybetti

8 yaşındaki Tarık Ediz Özkanlı, menenjit şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı. Sınıf arkadaşları tedbir amaçlı karantinaya alındı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 25 Aralık 2025

Paylaş







Sakarya'daki Konuralp İlkokulu 2-D sınıfı öğrencisi Tarık Ediz Özkanlı (8), 22 Aralık Salı günü derste kol ağrısı şikayetiyle ailesi tarafından Akyazı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Menenjit şüphesiyle tedavi altına alındı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan çocuk, hayatını kaybetti. Tarık Ediz Özkanlı'nın cenazesi sağlık tedbirleri alınarak Akyazı Alaağaç Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Çocuğun sınıfındaki öğrenciler ile aynı servisi kullanan öğrenciler, tedbir amaçlı karantina altına alındı. Olayla ilgili sürecin Sakarya Valiliği tarafından yakından takip edildiği bildirildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN