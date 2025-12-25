Menenjit şüphesiyle hastaneye kaldırılan 8 yaşındaki Tarık Ediz Özkanlı hayatını kaybetti
8 yaşındaki Tarık Ediz Özkanlı, menenjit şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı. Sınıf arkadaşları tedbir amaçlı karantinaya alındı.
Sakarya'daki Konuralp İlkokulu 2-D sınıfı öğrencisi Tarık Ediz Özkanlı (8), 22 Aralık Salı günü derste kol ağrısı şikayetiyle ailesi tarafından Akyazı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Menenjit şüphesiyle tedavi altına alındı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan çocuk, hayatını kaybetti. Tarık Ediz Özkanlı'nın cenazesi sağlık tedbirleri alınarak Akyazı Alaağaç Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Çocuğun sınıfındaki öğrenciler ile aynı servisi kullanan öğrenciler, tedbir amaçlı karantina altına alındı. Olayla ilgili sürecin Sakarya Valiliği tarafından yakından takip edildiği bildirildi.