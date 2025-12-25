Haberler

Kanada'da umut bulamayınca Türkiye’ye gelip hayata tutundu! Böbrek nakliyle sağlığına kavuştu

Kanada'da 30 yıldır şeker hastalığı tedavisi gören, 5 yıl önce de diyabet ve hipertansiyona bağlı böbrek yetmezliği teşhisi konulan Burundi Callixte Ntamutumba’ya, 2023 yılında Kanada’da kadavradan nakil yapıldı. Ancak enfeksiyon nedeniyle nakil başarılı olmadı. Bu süreçte 3 ameliyat geçiren hasta, diyaliz tedavisini sürdürdü. Ntamutumba, vize ve pandemi engelleri nedeniyle Kanada’da canlı vericili nakil olmayınca tedavi için Türkiye’ye geldi. Ankara’daki bir özel hastanede tetkiklerin ardından 18 Aralık’ta kuzeninden yapılan böbrek nakli ile sağlığına kavuştu.

25 Aralık 2025

