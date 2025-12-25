Haberler

Kahramanmaraş’ta yarış dehşeti! Nişanlı çift feci kazada hayatını kaybetti

Motosikletli Ahmet İnce ve nişanlısı Mislina Akçakoyun, birbirleriyle yarı şan otomobillerin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 25 Aralık 2025

Kahramanmaraş'ta iki otomobil, yarış yaptı. Araçlar, seyir halinde ilerleyen Ahmet İnce (23) idaresindeki motosiklete çarptı. Kazada, motosiklette yolcu olarak bulunan Mislina Akçakoyun (22), hayatını kaybetti. Yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sular Akademi Hastanesi'ne kaldırıldı. İnce de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi. Kazada ölen Mislina Akçakoyun ile Ahmet İnce'nin nişanlı olduğu, yemek yedikten sonra yola çıktıkların da olayın yaşandığı öğrenildi. Bir sürücü yakalanırken, diğeri ise kaçtı.

