Haberler

Yaşam Haberleri

HKÜ’de akademik başarı taçlandı! 2024’te üniversiteye katkı sunan 185 akademisyene ödül verildi

HKÜ’de akademik başarı taçlandı! 2024’te üniversiteye katkı sunan 185 akademisyene ödül verildi

HKÜ’de terfi alan aynı zamanda üniversiteye 2024 yılında en çok katkı veren akademisyenlere ödül, başarı belgelerinin sunulduğu ve toplam 185 ödülün verildiği, “Akademik Ödül Töreni” HKÜ Mütevelli Heyet Başkanı Haluk Kalyoncu’nun katılımıyla gerçekleşti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 25 Aralık 2025

Paylaş







HKÜ'de terfi alan aynı zamanda üniversiteye 2024 yılında en çok katkı veren akademisyenlere ödül, başarı belgelerinin sunulduğu ve toplam 185 ödülün verildiği, "Akademik Ödül Töreni" HKÜ Mütevelli Heyet Başkanı Haluk Kalyoncu'nun katılımıyla gerçekleşti.

HKÜ Mütevelli Heyet Başkanı Haluk Kalyoncu törende yaptığı konuşmada, "Yükseköğretim kurumları yalnızca bilgi aktaran değil, bulgulara yön veren, araştırma ve sonuçlarına dayanarak bilginin doğruluğunu ispatlayan ve bilgiyi üreten kurumlardır. Bugün takdim edeceğimiz ödüller; akademik teşvikten uluslararası indeksli yayınlara, TÜBİTAK destekli projelere, patent tescil ve başvurularından üniversitesanayi iş birliklerine kadar uzanan akademik çalışma alanlarımızı kapsamaktadır" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN