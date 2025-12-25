Haberler

Yaşam Haberleri

Babasıyla yaşadığı kriz sonrası şoke eden karar! Öğretmen Nevin Vurunbiği tüm mal varlığını TSK’ya bağışladı

Babasıyla yaşadığı kriz sonrası şoke eden karar! Öğretmen Nevin Vurunbiği tüm mal varlığını TSK’ya bağışladı

Mersin Silifke’de ve Adana’da iki evi, iki aracı ve bankada yaklaşık 2 milyon lira birikimi bulunan 51 yaşındaki tarih öğretmeni Nevin Vurunbiği, 77 yaşındaki babasıyla yaşadığı ciddi bir anlaşmazlığın ardından hukuki ve psikiyatrik bir sürecin içine sürüklendi. İddiaya göre baba, Silifke’deki evin kendi üzerine geçirilmesini istedi. Bu talebi reddeden öğretmen Vurunbiği, baskıların artması üzerine tüm mal varlığını Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağışladı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 25 Aralık 2025

Paylaş







Mersin Silifke'de ve Adana'da iki evi, iki aracı ve bankada yaklaşık 2 milyon lira birikimi bulunan 51 yaşındaki tarih öğretmeni Nevin Vurunbiği, 77 yaşındaki babasıyla yaşadığı ciddi bir anlaşmazlığın ardından hukuki ve psikiyatrik bir sürecin içine sürüklendi. İddiaya göre baba, Silifke'deki evin kendi üzerine geçirilmesini istedi. Bu talebi reddeden öğretmen Vurunbiği, baskıların artması üzerine tüm mal varlığını Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağışladı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN