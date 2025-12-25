Aksaraylı Ceren’den gururlandıran başarı! Kraliyet Müzik Okulu’ndan diploma aldı
Aksaray'da fizik profesörü Süleyman ile ev hanımı Filiz Yılmaz çifti, üçüncü çocukları Ceren’i küçük yaşlarda keman çalması için yönlendirdi. Genç keman sanatçısı, İngiliz Kraliyet Müzik Okulları Birliği’nin lise seviyesindeki Kraliyet Müzik Okulu’nun (ARSM) Grade 8 Keman Sınavı’nı ve Grade 5 Teori Sınavı’nı üstün başarıyla geçti. Yılmaz, 60 ülkede müzik alanında geçerliliği olan lise düzeyindeki diplomayı aldı.
