Haberler

Yaşam Haberleri

Aksaraylı Ceren’den gururlandıran başarı! Kraliyet Müzik Okulu’ndan diploma aldı

Aksaraylı Ceren’den gururlandıran başarı! Kraliyet Müzik Okulu’ndan diploma aldı

Aksaray'da fizik profesörü Süleyman ile ev hanımı Filiz Yılmaz çifti, üçüncü çocukları Ceren’i küçük yaşlarda keman çalması için yönlendirdi. Genç keman sanatçısı, İngiliz Kraliyet Müzik Okulları Birliği’nin lise seviyesindeki Kraliyet Müzik Okulu’nun (ARSM) Grade 8 Keman Sınavı’nı ve Grade 5 Teori Sınavı’nı üstün başarıyla geçti. Yılmaz, 60 ülkede müzik alanında geçerliliği olan lise düzeyindeki diplomayı aldı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 25 Aralık 2025

Paylaş







Aksaray'da fizik profesörü Süleyman ile ev hanımı Filiz Yılmaz çifti, üçüncü çocukları Ceren'i küçük yaşlarda keman çalması için yönlendirdi. Genç keman sanatçısı, İngiliz Kraliyet Müzik Okulları Birliği'nin lise seviyesindeki Kraliyet Müzik Okulu'nun (ARSM) Grade 8 Keman Sınavı'nı ve Grade 5 Teori Sınavı'nı üstün başarıyla geçti. Yılmaz, 60 ülkede müzik alanında geçerliliği olan lise düzeyindeki diplomayı aldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN