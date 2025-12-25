Haberler

7,5 aylık bebeğe dehşeti yaşattılar! “Merdivenden düştü” yalanı hastanede çöktü

Denizli’de alkollü eğlence sonrası eve dönen anne G.B., erkek arkadaşı H.C.P.’yle 7.5 aylık bebeği U.C.S.’yi darbetti. Vücudunda kırıklar oluşan talihsiz bebek, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Caniler tutuklandı.

Giriş Tarihi: 25 Aralık 2025

Antalya'da başlayan olaylar zinciri 4 Aralık'ta Denizli'de dehşetle sonlandı. Antalya'da Murat Seçen ile 5 yıllık dini nikahlı birlikteliği sona eren G.B., iki çocuğundan büyüğünü babaannesine bırakarak 7.5 aylık oğlu U.C.S. ile birlikte Denizli'ye yerleşti. Eğlence mekanında çalışmaya başlayan G.B., burada M.C.P. isimli şahısla tanıştı. G.B. ve erkek arkadaşı M.C.P. iddiaya göre eve alkollü bir şekilde geldi. Evde henüz bilinmeyen bir nedenle U.C.S. darp edildi.

'MERDİVENDEN DÜŞTÜ' DEDİLER

Bebeğin durumunun kötüleşmesi üzerine anne G.B. ve M.C.P., bebeği Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Yapılan tetkiklerde U.C.S'nin kafatasında ve kaburgalarında kırıklar olduğu, ayrıca iç kanama meydana geldiği tespit edildi. Hastaneye gelen anne G.B. ve erkek arkadaşı M.C.P. "Merdivenden düştü" dedi. Belli bir süre sonra anne G.B. hastane polislerine gerçeği anlattı. Erkek arkadaşı M.C.P.'den şikayetçi oldu. Gözaltına alınan anne G.B. ve erkek arkadaşı M.C.P. tutuklandı. Ağır yaralı bebek, devlet korumasına alındı. Talihsiz bebeğin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.



BABA MURAT SEÇEN

"Çocuğumun velayetini almak istiyorum. Bir tane çocuğuma bakıyorum, ikincisine de her türlü bakarım. Benim durumum yerinde. Adaletin yerini bulmasını istiyorum" dedi.

BABAANNE SATI TÖR

"Torunumu çok merak ediyorum ama göremiyorum. Bunu yaşatan herkesin en ağır şekilde ceza almasını istiyorum" diye konuştu.

