2 aylık eşini satırla katletmişti! Hemşire caniye ağırlaştırılmış müebbet verildi

Antalya'da yaşayan hemşire Halit Can Sakman, 9 Mart’ta 2 aylık eşi kendisi gibi hemşire olan Sevcan Demir Sakman’ı satırla hayattan kopardı. Tutuklanan cani, eşe ve kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Anne Havva Ünay, “Adalet sonunda yerini buldu. Bana yaşattığı acıyı yaşatmadan hiçbiri ölmesin” dedi.

Giriş Tarihi: 25 Aralık 2025

