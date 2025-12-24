Haberler

Şırnak’ta azmin hikâyesi! 71 yaşında arıcılık yaparak 5 üniversiteli yetiştirdi

61 yaşındaki bal üreticisi Suret Kara, 2002’de eşini kaybetti. Ancak pes etmedi. Arıcılık yaparak 5 çocuğunun üniversitede okumasını sağladı.

Giriş Tarihi: 24 Aralık 2025

Şırnak Uludere'nin Hilal beldesinde yaşayan 2'si kız 7 çocuk annesi Suret Kara (71), 1986'da arıcılık yapmaya başladı. 2002'de eşini kaybetti. Acısını kalbine gömen kadın, çocuklarını okutabilmek için büyük bir özveriyle çalıştı. Kış aylarında evinin önündeki kovanlarda arıların bakımını yapan Kara, yaz aylarında da kovanlarını Faraşin Yaylası'na gönderiyor.

Eylül ve ekim aylarında hasadını yaptığı balın satışından elde ettiği gelirle geçimini sağlıyor. Evlatlarının eğitimine büyük önem veren Kara'nın çabaları sayesinde 7 çocuğundan 5'i üniversitede okudu. Kara'nın çocuklarından Ferhat, Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik, Agit, Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği, Feridun, Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji, Halil, KKTC Lefke Avrupa Üniversitesi Hemşirelik bölümlerinden, kızı Medya ise Erzurum Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun oldu. 39 yıldır arıcılık yapan Suret Kara'nın şu an 90 kovanı olan ve zaman zaman devlet desteğinden de faydalanıyor.

